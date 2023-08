Friedberg

Der neue Edeka in Stätzling ist eröffnet und der Andrang groß

Plus Das Inhaber-Ehepaar Weiss freut sich über seinen Supermarkt und das ungewöhnliche Angebot vom Wein-Verkostungsautomaten bis zu Dry-Aged-Fleisch.

Von Sabine Roth

Am Eröffnungstag wurden die Parkplätze knapp und die Regale mussten teils schon um 10 Uhr neu aufgefüllt werden: So groß war das Interesse am neuen Edeka Weiss in der Stätzlinger St.-Anton-Straße. Nach langer Bau-Verzögerung – Eröffnung hätte im Oktober 2022 sein sollen – zeigte sich das Inhaberehepaar Denise und Tobias Weiss stolz auf sein "Baby". Der Markt ist ungewöhnlich ausgestattet und hat einige besondere Angebote.

Die Inhaber hoffen, dass hier ein Treffpunkt für den ganzen Ort entsteht. Dass sie mit viel Herzblut dabei sind und jeden Tag ihr Bestes geben möchten, spürt man. Wo es noch hakt, wird sofort nachgebessert – da hilft Denise Weiss auch schnell mal in der Wurstabteilung aus.

