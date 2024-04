Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall im Gewerbegebiet

Ein Auffahrunfall aus Unachtsamkeit wird einem Motorradfahrer im Gewerbegebiet von Friedberg-Derching zum Verhängnis.

Prellungen und Blutergüsse zog sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Derching zu. Nach Angaben der Polizei Friedberg musste eine Autofahrerin im Winterbruckenweg verkehrsbedingt anhalten. Der dahinter fahrende Motorradfahrer erkannte dies zu spät, fuhr auf den Pkw auf und stürzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. (AZ)