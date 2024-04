Scheibe von Gewächshaus eingeworfen

Die Polizei Friedberg sucht Hinweise von Zeugen zu einer Sachbeschädigung in Derching.

Eine Glasscheibe eines Gewächshauses wurde am Ostersonntag an der Alten Bergstraße in Derching eingeworfen. Gegen 20.15 Uhr hörte der Hauseigentümer laut Polizei ein Klirren - und stellte danach den Schaden fest. Dieser beläuft sich auf 150 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 zu melden. (AZ)