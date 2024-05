Unbekannter wirft Steine auf Solarmodule in Derching

Auf einem Feld in Derching soll ein Unbekannter mehrere Solaranlagen beschädigt haben. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat auf einem Feld in der Egerländer Straße in Derching mehrere Solaranlagen beschädigt. Laut Polizei Friedberg wurden in der Zeit vom 9. April bis zum 9. Mai drei größere Solarmodule vermutlich mit Steinwürfen beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2400 Euro. Angaben zum Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)