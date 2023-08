United Rentals vermietet riesige Tanks, die auch im Ahrtal im Einsatz waren

Plus Das weltweit agierende Unternehmen hat seinen Standort in Derching stark ausgebaut. Die temporären Tanklager fassen 70 Kubikmeter.

Was fahren da für große grüne Tanks durch Derching? Im Gewerbegebiet des Friedberger Ortsteils hat ein Unternehmen seinen Sitz, das den meisten Menschen kein Begriff ist, das aber zum Beispiel bei Havarien und Flutkatastrophen wichtig ist. Die Firma United Rentals vermietet riesige Tanks. So hat sie zum Beispiel nach der Flutkatastrophe im Ahrtal mit mobilen Lagertanks bei der Entsorgung des kontaminierten Wassers unterstützt.

Wenn Schlamm, Gülle, Regen oder Abwasser beim Arbeiten zu Problemen führen oder wenn es darum geht, Flüssigkeiten einzudämmen, umzuleiten oder zu behandeln, hilft United Rentals mit seinen Miettanks. Diese können für unbedenkliche Flüssigkeiten, zum Umfüllen von Abwasser oder auch zur Behandlung von kontaminiertem Grund- oder Oberflächenwasser eingesetzt werden. Dabei werden verschiedene Pumpen eingesetzt. Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge Marktführer in Europa.