Unterkunft für 180 Personen: In Derching finden Geflüchtete Zuflucht

In Derching richten Mitarbeiter des Landratsamtes Aichach-Friedberg die Zimmer für die Geflüchteten aus der Ukraine her.

Plus Helfer verwandeln ein ehemaliges Bürogebäude in Derching in eine Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine. Am Wochenende treffen die ersten ein. Was sie dort erwartet.

Von Sebastian Richly

Noch sind die Feuerlöscher nicht an ihrem Platz, sondern müssen als Türstopper herhalten. In vielen Zimmern sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Landratsamtes Aichach-Friedberg aber schon weiter. Betten, Matratzen, Decken und Handtücher liegen bereit. Bis zu 180 Menschen aus der Ukraine sollen in dem ehemaligen Bürogebäude im Derchinger Gewerbegebiet untergebracht werden. Wann kommen die Flüchtlinge und wie lange bleiben sie?

