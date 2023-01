Friedberg

vor 34 Min.

Kämpfen wie im Mittelalter: Ein Friedberger ist Deutscher Meister am Langschwert

Plus Philipp Lechner aus Friedberg ist der beste Deutsche im Langschwertfechten. Er erzählt, was ihn an dem Sport begeistert, den viele gar nicht kennen.

Von Bianca Dimarsico Artikel anhören Shape

Es klingt ein wenig so, als befinde man sich mitten in einer Kampfszene aus "Herr der Ringe". Schwerter schnellen durch die Luft, in der Halle hört man, wie Metall auf Metall trifft. Jeden Montag trainieren in der Sporthalle des Tennisclubs TAS in Lechhausen etwa 30 Männer und Frauen den Umgang mit dem Langschwert. Einer von ihnen ist der gebürtige Friedberger Philipp Lechner. Vor fünf Jahren fing er mit dem Sport an. Im November 2022 erkämpfte er sich den Titel "Deutscher Meister im Langschwertfechten". An der Schule wird Fechtkunst gelehrt, welche vor Jahrhunderten angewendet wurde. Dabei geht es um mehr als nur körperliche Anstrengung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen