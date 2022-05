Die Archivgalerie bekommt doch einen Aufzug - aber erst später

Plus Ab 2023/24 soll das Gebäude an der Pfarrstraße 6 komplett barrierefrei werden. Warum eine sofortige Umsetzung nicht möglich ist.

Im Streit um den barrierefreien Ausbau der Friedberger Archivgalerie hat sich der Bauausschuss des Stadtrats jetzt auf eine Kompromisslösung geeinigt. Lediglich die beiden Grünen stimmten gegen den Vorschlag, den Baureferentin Lillian Sedlmair präsentierte.