Friedberg

vor 19 Min.

Abholzung des "Wäldchens": Emotionen im Rothenberg-Viertel schlagen hoch

Plus An der Eppaner Straße soll gebaut werden. Dafür wurden Bäume gefällt. Nachbarn sind traurig über den Verlust, machen sich Sorgen um die Natur und um ihre Häuser.

Von Daniela Egert

Nachdem Anfang Februar Bäume des "Wäldchens" am Rand des Rothenberg-Viertels gefällt wurden, schlagen in der Nachbarschaft die Emotionen hoch. Der Stadtentwicklungsausschuss hatte mit hohen Auflagen dem Bebauungsplan zugestimmt; das 7000 Quadratmeter große Areal darf bebaut werden. Mittlerweile hat auch das Landratsamt die Änderung des Flächennutzungsplans genehmigt. Anwohnerinnen und Anwohner hatten in letzter Minute eine Online-Petition ins Leben gerufen, konnten aber an der Entwicklung nichts ändern. Die Angelegenheit lässt einige Nachbarn nicht los. Wie die Stimmung ist, erzählen sie vor Ort.

So verbindet etwa Simone Gebert mit dem Gelände an der Eppaner Straße schöne Erlebnisse in ihrer Kindheit. "Ich habe hier immer gespielt, kenne jeden Quadratmeter", so die Lehrerin, welche diese Erinnerungen auch den jüngeren Generationen gewünscht hätte. Dass nach 2001 nun erneut viele Bäume in dem Areal abgeholzt wurden, sei für sie sehr hart. Vögel, Fledermäuse und Amphibien hätten einen idealen Ort für ihren Fortbestand verloren. Selbst dass bei einer Bebauung mehr als die Hälfte des Grunds zwingend als öffentlicher Park gestaltet werden muss, ein Teil der Bäume stehen blieb und auch der kleine Teich erhalten bleibt, könne sie über die Verluste für den Arten- und Naturschutz nicht hinwegtrösten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

