Die Friedberger Haushaltsdebatte beginnt mit einem Eklat

Plus Bürgermeister Roland Eichmann legt dem Stadtrat einen unvollständigen Entwurf für den Haushalt 2022 vor. Die Kritik an diesem Vorgehen nennt er dreist und infam.

Knapp 160 Zeilen mit Zahlenkolonne, ein paar dürre Worte zum weiteren Vorgehen - diese Vorlage zum Friedberger Verwaltungshaushalt für das Jahr 2022 sorgte bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats für einen Eklat. Nach einem heftigen Wortwechsel mit Grünen und CSU verzichtete Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) auf den Beschluss, wonach die Eckdaten des Etats zur Kenntnis genommen werden sollten. Im Mai sollen nun die fehlenden Erläuterungen nachgeliefert werden.