Die IHK zeichnet eine Meringerin als landesbeste Auszubildende aus

Jeanette Mayer ist bayernweit die beste Kauffrau für Groß- und Einzelhandelsmanagement. Ihre Lehre absolvierte sie in Friedberg.

97,7 von 100 möglichen Punkten. Das schaffte Jeanette Mayer bei ihrer Abschlussprüfung zur Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement und erzielte damit das beste Ergebnis bayernweit. Die Abschlussprüfung hatte Mayer bereits im Februar abgelegt und war anschließend bei der Helmut Seitz GmbH übernommen worden. Die Firma in Friedberg produziert und vertreibt Kennzeichenhalter für Autohersteller.

Bei der offiziellen Urkundenübergabe an Mayer und ihren Ausbildungsleiter Tobias Mücke sprachen der Regionalgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, Jens Walter, und Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko lobende Worte. Mayer zeigte sich bei der Urkundenübergabe stolz, aber auch überrascht. Mit einem so guten Ergebnis hatte sie überhaupt nicht gerechnet. "Ich musste schon viel dafür tun", sagt Mayer. Nach dem Abitur entschied sich die Meringerin für eine berufliche Weiterbildung und bereut diesen Schritt nicht. "Die Kombination aus Theorie und Praxis kommt mir sehr entgegen, dann kann ich das Gelernte direkt anwenden."

Meringerin ist von dualer Ausbildung begeistert

Für die Prüfung musste sie sich vor allem in Kosten- und Leistungsrechnung akribisch vorbereiten, da sie im Abitur mit dem Thema noch gar nicht in Berührung gekommen war. Mitschüler mit Realschulabschluss hätten ihr einiges voraus gehabt. Mayers Prüfungsergebnis beweist aber deutlich, dass sich der Aufwand und die Mühe gelohnt haben. Neben ihrer Festanstellung bei belegt Mayer nun ein duales Wirtschaftspsychologiestudium an der privaten FOM Hochschule in Augsburg.

Ausbildungsleiter Tobias Mücke ist von der Leistung der jungen Frau beeindruckt. "Ich wusste, dass sie sehr engagiert arbeitet und sehr gute Leistung zeigt, aber dass sie die Beste in Bayern ist, ist der Wahnsinn", sagt Mücke. Es sei ein Glücksfall, so jemanden im Betrieb zu haben. "Sie ist einsetzbar für alle Bereiche, das ist genau das, was wir brauchen." Damit sei Mayer ein Aushängeschild für den Betrieb und die berufliche Ausbildung generell.

Walter von der IHK und Landrat Tomaschko betonen den Wert von beruflicher Ausbildung

Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko nutzt die Auszeichnung und betont die berufliche Ausbildung. Nicht nur ein Studium sei entscheidend für eine erfolgreiche Karriere. "Der Meister ist gleichzusetzen mit dem Master", sagte Tomaschko. Für die wirtschaftliche Entwicklung des Wittelsbacher Landes seien berufliche Ausbildungsorte wichtig. "Das ist genau der Spirit, den wir brauchen", sagt Jens Walter, regionaler IHK-Geschäftsführer. Mayer sei ein Aushängeschild nicht nur für den Friedberger Betrieb, sondern die berufliche Ausbildung generell. Doch nicht nur sie, auch den ihres Ausbildungsleiters müsse man ebenso würdigen. "Mayer und Mücke sind Vorbilder und ein tolles Beispiel für die berufliche Ausbildung."