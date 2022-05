Die Schule für Musik wird 30 - und wünscht sich ein eigenes Haus

Plus Anfangs war die Einrichtung mit 300 Schülern in städtischer Hand. Nun wird sie von den Lehrenden getragen. Das ist nicht einfach. Auch räumlich gibt es ein Problem.

"30 Jahre und kein bisschen leise" – so zieht Karola Piel Bilanz über das 30-jährige Bestehen der Friedberger Schule für Musik. Bei einer Jubiläumsfeier im Schloss lassen die Vorsitzende und andere Lehrende die Geschichte der Einrichtung, die um die 300 Schülerinnen hat, Revue passieren. Diese ist von der Umwandlung der kommunalen Stadtmusikschule in einen privaten Verein mit städtischer Unterstützung geprägt. Es gab Hochs und Tiefs - und einen großen Wunsch.