Diese Kostüme gab es beim Secondhand-Faschingsmarkt in Friedberg

Die "aktion hoffnung" veranstaltete in Friedberg wieder einen Secondhand-Faschingsmarkt. Fünf Besucher stellen ihr Kostüm vor, für das sie sich entschieden haben.

Die "aktion hoffnung" ist wieder mit ihren mobilen Faschingsmärkten unterwegs. Am Samstag waren sie in der Pfarrei St. Jakob in Friedberg. Den zahlreichen Besuchern und Besucherinnen wurde eine Auswahl von mehr als 2000 Kostümen und Accessoires angeboten. Die Reinerlöse kommen ausgewählten Entwicklungsprojekten der veranstaltenden Pfarreien zugute oder werden an das Jahresprojekt, einem Flüchtlingszentrum in Istanbul, gespendet. Fünf Faschingsfreunde stellen ihre Verkleidung vor, die sie auf dem Secondhand-Faschingsmarkt gekauft haben und mit der sie sich ins Faschingsgetümmel stürzen werden.

Orianna hat sich als Hexe verkleidet. Foto: Valentin Kronberger

Orianna aus Friedberg ist acht Jahre alt und verkleidet sich als Hexe. "Ich gehe dieses Jahr als Hexe, weil mir das Kostüm von allen am besten gefallen hat. Tragen werde ich das Kostüm auf der Faschingsparty in meiner Schulklasse."

Eva geht als Vampirin zum Fasching. Foto: Valentin Kronberger

Eva ist acht Jahre alt und trägt ein Vampirkostüm. "Ich habe mich dafür entschieden, weil sich meine Eltern auch als Vampire verkleiden. Wir gehen unter dem Motto ,Tanz der Vampire´ zusammen auf den Faschingsball beim TSV-Friedberg."

Sabine Kraus und Brigitte Wanke verkleiden sich als Vampirinnen. Foto: Valentin Kronberger

Auch Sabine Kraus und Brigitte Wanke gehen dieses Jahr gemeinsam als Vampir verkleidet feiern. "Wir sind beim Weiberfasching immer als Damentruppe mit einem gemeinsamen Motto unterwegs. Dieses Mal haben wir uns alle Vampirkostüme besorgt."

Zu Fasching verkleidet sich Benjamin als Feuerwehrmann. Foto: Valentin Kronberger

Benjamin ist fünf Jahre alt und kommt aus Friedberg. Er verkleidet sich zu Fasching als Feuerwehrmann. "Ich stehe total auf Feuerwehr und werde mein Kostüm auf der Faschingsfeier im Kindergarten tragen."