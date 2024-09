Divano in Friedberg bietet offenes Handarbeiten sowie Gucken & Drucken

Wer in seiner Freizeit gerne Handarbeit verrichtet, kann sich auf die kommenden Monate freuen. Von kommender Woche an gibt es im Divano für mehrere Monate zwei handwerkliche Angebote für Jung und Alt, für Einsteiger bis Profis.

Am 26. September startet das Angebot „Gucken & Drucken“ um 15 Uhr im Divano in der Pfarrstraße 1 in Friedberg. Der Workshop richtet sich an alle ab acht Jahren, die Spaß an Farben und am Werkeln mit den eigenen Händen haben. Man kann mitmachen oder auch nur zugucken, wie sich die Teilnehmer vorgegebene Materialien bedrucken oder dafür eigene „Stempel“ machen. Laut Veranstaltern sollte man am besten Kleidung mitbringen, die schmutzig werden darf.

Divano bietet bis Weihnachten Programm für begeisterte Handarbeiter an

Die Termine für Drucken & Gucken sind am Donnerstag, 26. September, 17. Oktober, 14. November und 12. Dezember im Café bei Sankt Jakob von 15 bis 16.30 Uhr. Man kann mehrmals kommen, allerdings ist es auch möglich, nur bei einem der Treffen dabei zu sein.

Auch für die Handarbeit mit Textilien gibt es ein Angebot. Ob Stricken, Häkeln, Weben oder Sticken, das offene Handarbeiten mit Petra Falch ist für alle. Hierbei ist es ebenfalls nicht verpflichtend, zu jedem Termin zu kommen, man darf auch nur einmal vorbeigucken.

Bei Getränk und Kuchen kann man im Café gemeinsam arbeiten, sich austauschen und vor allem gemeinsam Freude am Werkeln haben. Die Termine sind am 10. Oktober, 7. November, 28. November und 19. Dezember. Auch hier wird jeweils um 15 Uhr begonnen, jedoch hat dieses Angebot kein festes Ende. (AZ)