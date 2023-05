Double Drums: Vorgeschmack auf Sommerkonzerte im Friedberger Schloss

Plus Der Auftritt des Schlagzeug-Duos Double Drums war ein gelungener Probelauf für die folgenden Veranstaltungen. Sowohl die Musiker als auch die Gäste genossen die sommerliche Stimmung.

Die Sonne strahlte und die Temperaturen waren selbst am Abend noch sommerlich warm. Punkt 19 Uhr versammelten sich viele Leute, um sich das Konzert der Band Double Drums im Innenhof des Friedberger Schlosses anzuschauen. Zum Glück spielte das Wetter mit und das Konzert konnte wie geplant Open Air stattfinden. "Der Abend war ein perfekter Probelauf für die Sommerkonzerte im Schloss. So kann es gerne weiter gehen", sagt die Veranstaltungsleiterin Sonja Weinfurtner.

An die 350 Leute genossen den ersten Sommerabend im Wittelsbacher Schloss. Der gesamte Innenhof war durch eine Bühne und Stühle für alle ausgefüllt. Im Schloss selbst wurden Getränke verkauft. Die Stimmung war gut und man konnte den Leuten ansehen, wie sie den Abend genossen - ganz entspannt mit einem Glas Wein in der Hand.