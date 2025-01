Ehrung der Vereinsmeister und Königsproklamation

Am 21. Dezember 2024 kamen die Schützinnen und Schützen der Schützengilde Ottmaring-Rederzhausen-Hügelshart e.V. zur traditionellen Weihnachtsfeier zusammen. Der 1. Schützenmeister Paul Schwibinger war stolz über die hohe Teilnahme der Vereinsmitglieder, insbesondere begrüßte Schwibinger Ehrenschützenmeister Alfred Wisjak und die Schützenjugend.

Auch in diesem Jahr konnte Schwibinger auf ein erfolgreiches Vereinsjahr mit vielen sportlichen und geselligen Höhepunkten zurückblicken. Wie auch in den vergangenen Jahren konnte der Verein an Mitgliederzahl zulegen, gerade bei den Jungschützen. Die Weihnachtsfeier bot den feierlichen Rahmen, um die diesjährigen Vereinsmeister zu ehren. An der Vereinsmeisterschaft 2024 war die Beteiligung und Wettkampffreude mit 51 Schützinnen und Schützen sehr beachtlich. Ihren Titel konnten sich Katja Schwibinger (Luftgewehr), Daniel Wrigley (Luftpistole), Pia Wrigley (Luftpistole Auflage) und Andreas Beutlrock (Luftgewehr Auflage) sichern.

Höhepunkt und mit Spannung erwartet, war auch in diesem Jahr die Königsproklamation. Den Titel Jungschützenkönig sicherte sich Fabian Fendt mit einem 13,3 Teiler. Schützenkönig Luftpistole wurde Michael Sedlmair mit einem 29,3 Teiler und Schützenkönig Luftgewehr Otto Schabert mit einem herausragenden 6,0 Teiler. Mit Sedlmair und Schabert konnten sich langjährige Schützen die Königswürde sichern. Vizejungschützenkönigin wurde Katharina Wirth (25,5 Teiler), Vizeschützenkönigin Luftpistole Johanna Breitschneider (32,9 Teiler) und Vizeschützenkönig Luftgewehr Stefan Wirth (7,2 Teiler). Herzlichen Glückwunsch an alle! Den besinnlichen Rahmen rundeten Weihnachtslieder, Geschichten sowie die traditionelle Christbaumversteigerung mit exklusiven und handgefertigten Ersteigerungsobjekten ab. Der Erlös kommt der Jugendförderung zugute. Vielen Dank an alle Mitwirkenden und Gönner!

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.