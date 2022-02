Ein Friedberger Schaufenster versprüht Valentinsstimmung

Das Schaufenster in dem leeren Haus an der Friedberger Ludwigstraße hat sich als Werbefläche etabliert. Welche Idee dahintersteht.

Das Schaufenster in der Ludwigsstraße 28 präsentiert sich nun in Rot und Rosa. Mit Herzen und anderen Ausstellungsstücken machen Citymanagement und Handel auf den Valentinstag am 14. Februar aufmerksam. Mit der Aktion, die bis Ende des Monats zu sehen ist, etabliert sich das Fenster in dem leer stehenden Haus als Werbeplattform für den Friedberger Handel.

Zu den aktuell beteiligten Geschäften zählen unter anderem die Buchhandlung Lesenswert, Manus Genusswelt, Kleidermarie und Blumen Eichele. Letzterer stellt einen roten Hortensienkranz aus Seidenblüten aus. Hinter der Eingangstür schaut ein Bild von Marylin Monroe hervor, daneben stehen Sektgläser, Kerzen in roten Ständern und viele weitere Exponate rund um das Thema Valentinstag.

Friedbergs Händler ziehen an einem Strang

Hinter der Kooperation von Citymanagement, Aktivring und Händlern steht die Idee des Cross-Selling.

Damit ist eine Kooperation unterschiedlicher Unternehmen aus verschiedenen Branchen gemeint. Diese gemeinsame Verkaufsmöglichkeit an einem Ort haben die Unternehmen und das Citymanagement mit dem Schaufenster in der Ludwigstraße sowie der Kampagne "Einkaufen in Friedberg" umgesetzt. Bianca Roß vom Citymanagement sagt, die Händler seien mit dem Aussehen des Schaufensters und der Präsentation ihrer Produkte sehr zufrieden.

Kunstaktion im Schloss und Blumenfest auch bald im Friedberger Schaufenster

Abseits der Valentinstagaktion ist das Schaufenster ebenfalls ein Hingucker: Das kann Renate Mayer, Geschäftsführerin des Aktivrings, bestätigen. Sie wird immer wieder auf die Aktion angesprochen. Ein weiterer Zweck des Schaufensters sei der Hinweis auf die Geschäfte in der Bahnhofstraße, sagt Mayer. Durch die dortige Baustelle kämen weniger Menschen an den Läden vorbei.

Das Schaufenster soll langfristig eine Kommunikations- und Werbefläche bleiben. Plakate für die Kunstaktion "Like!" im Wittelsbacher Schloss und das Blumenfest werden demnächst zu sehen sein.