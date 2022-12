Ein kulinarischer Rundgang auf dem Friedberger Advent

Plus Viele freuen sich beim Adventsmarkt auf ihr Leibgericht. Wir haben uns umgeschaut, was es für Feinschmecker, Vegetarierinnen, Naschkatzen und Klassikfans gibt.

Bei einem Besuch auf dem Friedberger Adventsmarkt wird man sogleich von angenehmen Düften empfangen und an jeder Ecke wird etwas gebrutzelt. Da fällt es schwer, sich zu entscheiden, wohin man zuerst gehen und was man probieren möchte. Hier eine - natürlich nicht vollständige - Auswahl für jeden Geschmack.