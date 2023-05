Ein luftiger Spaß: Kleine Akrobatinnen freuen sich auf das Altstadtfest

Auf dem Friedberger Altstadtfest treten Vertikaltuchakrobatinnen auf. Die Kinder sind fleißig am Üben. Für die Vorführung braucht es eine Konstruktion, die viel Geld kostet.

Stück für Stück immer weiter hangelt sich Ronja an dem dunklen Tuch empor. Weit oben, nicht weit vom Hallendach entfernt, hält sie sich schließlich nur noch mit einem Arm fest, die Beine akrobatisch in die Luft gestreckt. Anstrengend sieht das aus. Aber was tut man nicht alles für das Altstadtfest? Dort will Ronja gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen einen außergewöhnlichen Auftritt hinlegen. Oder besser in die Luft zaubern, denn darum geht es bei der Vertikaltuchakrobatik, die zum ersten Mal bei der Friedberger Zeit zu sehen sein wird.

"Man kann immer etwas Neues ausprobieren", erzählt Ronja, was ihr so daran gefällt. "Es gibt einfach kein Limit, wie in anderen Sportarten." Tatsächlich ist die Variationsmöglichkeit beträchtlich. Rund 30 Mädchen im Alter zwischen fünf und 15 Jahren sind an diesem Freitagabend zum Training in die Sporthalle der Grundschule Ottmaring gekommen, jede führt eine andere Figur vor. Die einen vollführen in fünf Metern Höhe einen Spagat, andere drehen sich wie in einem Karussell.

Für das Gerüst auf dem Friedberger Altstadtfest braucht es Spenden

Allein die schiere Anzahl an Vertikaltuchakrobatinnen zeigt, dass Beatrix Engeln, Turntrainerin beim SV Ottmaring, einen Nerv getroffen hat. Vor vier Jahren fing alles an, von Mal zu Mal kamen mehr Teilnehmerinnen. Mittlerweile gibt es gar eine Warteliste. "Ich habe das bei einem Turn-Lehrgang kennengelernt und war direkt begeistert", sagt Engeln. Auftritte gab es bisher aber lediglich vor den Eltern der Kinder und beim Schulfest. Da ist die Bühne im Wittelsbacher Schloss schon ein anderes Kaliber. Nicht nur, was die Zuschauermenge angeht. Sondern auch, weil erst einmal die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Während es in der Halle kein großes Problem ist, die Tücher zu befestigen, sieht das im Freien anders aus. Der Aufbau einer teuren Konstruktion ist notwendig. Diese besteht aus einer Traverse sowie drei Seilzügen. Rund 2000 Euro wird das kosten, der Verein bittet um Spenden.

Rund zehn Übungseinheiten absolvieren die über 50 Kinder, bevor es auf einer Bühne im Wittelsbacher Schloss ernst wird. Foto: Bill Titze

Ihrerseits geben die Mädchen alles dafür, dass der Auftritt klappt, absolvieren bis zum Altstadtfest etwa zehn Trainingseinheiten. 21 Minuten wird die Choreografie dauern, jedes Kind hat eine Figur, die es einübt. Begleitet wird der Auftritt von historischer Musik, wie es bei der Zeit gewünscht ist. Vivaldi, Beethoven, der Radetzkymarsch – selbst Klassik-Muffel dürften da mitgehen, wie Engeln unterstreicht. "Mir war es wichtig, dass die Menschen abgeholt werden."

Über 50 Gewänder müssen für die Friedberger Zeit genäht werden

Für die Gewänder ist eine echte Kraftanstrengung notwendig. Über 50 Kostüme müssen genäht werden, längst nicht alle sind fertig. Derzeit arbeiten 20 Helferinnen daran, dass die roten Blusen mit Puffärmeln bis Juli fertig sind. "Das ist eine eingeschworene Truppe", hat Engeln keinen Zweifel daran, dass das klappt. Als i-Tüpfelchen tragen die Mädchen bei ihren Auftritten eine Haube. Von denen ist beim Training in der Grundschulturnhalle noch nichts zu sehen.

Dafür ist aber viel Hingabe zu beobachten, die Kinder sind mit viel Eifer bei der Sache. Ab und zu gibt Engeln eine Anweisung, im Grunde sieht das aber schon ziemlich gut aus. Auch die Musik passt, das Altstadtfest scheint zum Greifen nah. Insgesamt 13 Auftritte haben die Vertikaltuchakrobatinnen dort, teilweise zwei an einem Tag. Die neunjährige Emilie stört das aber gar nicht. "Ich finde diesen Sport cool. So sitzt man nicht den ganzen Tag nur daheim rum." Spricht's und macht sich direkt auf zum nächsten Tanz in luftiger Höhe.

Für den Aufbau der Konstruktion auf dem Altstadtfest braucht der SV Ottmaring noch Spenden. Wer die Kinder unterstützen möchte, kann einen Betrag auf das Konto mit der IBAN DE12 7206 9155 0001 8119 08 überweisen.