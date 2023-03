Friedberg

Ein Rundgang durch die Ausstellung "Zeitansage" in Bildern

Darstellungen von Himmel und Wolken ist in der Heinsdorff-Ausstellung in der Friedberger Archivgalerie ein ganzer Raum gewidmet.

Plus Bis 26. März sind in der Friedberger Archivgalerie die Werke des Surrealisten Reinhart Heinsdorff zu sehen. In Wort und Bild zeigen wir Beispiele seiner Kunst.

Eine Werkschau des Friedberger Künstlers Reinhart Heinsdorff wird anlässlich seines 100. Geburtstag in der Friedberger Archivgalerie gezeigt. Geöffnet ist die Ausstellung von Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Besonderes Augenmerk liegt auf seinen zum Teil großformatigen farbigen Gemälden, von denen hier einige vorgestellt werden. Die Auswahl versucht die Vielschichtigkeit des künstlerischen Ausdrucks von Reinhart Heinsdorff zu zeigen.

