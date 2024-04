Einkommen, Kinder, Ehrenamt? So vergibt Friedberg Bauland günstiger an Familien

Plus 800 Menschen stehen auf der Vormerkliste für Grundstücke. Friedberg will Familien unterstützen. Es gibt Kritik: Erhalten nur die Hilfe, die ohnehin Geld haben?

Die Heimatstadt verlassen müssen, um in den eigenen vier Wänden sesshaft werden zu können? Das ist in Friedberg und den Ortsteilen ein Riesenthema. Menschen, die hier verwurzelt sind, möchte die Stadt helfen, dem Druck von auswärtigen und oft zahlungskräftigen Interessenten standzuhalten. Dafür legt sie ihr Baulandmodell neu auf, das auch für Eigentumswohnungen gilt. Grundvoraussetzung: Obergrenze des Gesamtbetrags aller Einkünfte im Jahr von 120.000 Euro für Paare bzw. 60.000 Euro für Alleinstehende. Hinzu kommen weitere Punkte. Hier ein Überblick über die Kriterien und die Kritik daran.

Finanzreferent Reinhold Dendorfer stellte dem Stadtrat die Problematik dar: Erstens darf die Kommune von Gesetzes wegen nichts unter Wert verkaufen – außer mit gutem Grund. Das Ziel, weniger begüterte Menschen zu unterstützen, rechtfertigt den Abschlag zwar. Trotzdem ist dem Referenten die Gratwanderung bewusst: Zwar geht es um einen Personenkreis, der sonst womöglich keine Chance auf ein eigenes Haus oder eine Wohnung hätte. Andererseits dürfen die Einkommensverhältnisse nicht zu schlecht sein. "Wir wollen nicht der Sargnagel für eine Privatinsolvenz werden", betonte er. Absolute Gerechtigkeit sei nicht möglich.