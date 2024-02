Erinnerung an die NS-Zeit: Pater Henkes würde auch heute nicht schweigen

Vor 79 Jahren starb der Pallottinerpater im KZ Dachau, weil er sich gegen die Nazis gestellt hatte.

Es ist wie eine Mahnung an unsere Zeit: Am 22. Februar 1945 ist Pater Richard Henkes, der 2019 seliggesprochen wurde, in der Typhusbaracke des KZ Dachau zu Tode gekommen. Er hat sich mit der Krankheit angesteckt, weil er seine Mitgefangenen begleiten wollte und sich daher in die Baracke einsperren ließ. Ein todesmutiger Schritt. Was könnten wir heute daraus lernen?

„Nachvollziehen kann man das nicht“, sagt der Henkes-Beauftragte der Pallottiner, Pater Alexander Holzbach. „Das war eine außergewöhnliche Situation, die sich Pater Henkes Jahre zuvor so auch nicht hätte vorstellen können.“ Wer sonst im Leben nie Mut gezeigt habe oder Liebe zu Menschen oder einer Sache, könne in einer solchen Herausforderung nicht über seinen Schatten springen. Pater Holzbach schlussfolgert daher: „Wir heute können aus diesem letzten Schritt von Pater Henkes höchstens lernen, uns selbst ehrlich zu fragen, ob wir sensibel sind für Verletzungen und Ungerechtigkeiten, die Menschen in unserer Umgebung durch Mitmenschen oder Systeme erfahren. Und wie wir darauf reagieren.“

Pater Alexander Holzbach ist Henkes-Beauftragter bei den Pallottinern. Foto: Pallottiner Friedberg

Er wehrte sich dagegen, Menschen auszugrenzen

Ins KZ kam Pater Henkes, weil er gegen den Abtransport von Kranken als „unwertes Leben“ in einer Predigt Stellung bezog. Er wehrte sich schlicht dagegen, Menschen auszugrenzen, aus der Gesellschaft auszuschließen und am Ende sogar zu töten. Was würde er wohl heute zu „Remigrations“-Plänen von Rechtsextremen sagen? Pater Holzbach ist sicher: „Pater Henkes würde auch heute nicht schweigen, wenn Menschen ausgegrenzt werden, wenn abschätzig Unterschiede beschworen werden zwischen ,uns‘ und ,denen‘, wenn Juden wieder Angst haben müssen, wenn das Leben gesunder Menschen höher bewertet wird als das von kranken und behinderten.“ Pater Holzbach betont, dass sein Mitbruder den Mut hatte, das christliche Menschenbild von der gleichen Würde aller gegen das der Nazi-Ideologie in Schule und Predigt zu verteidigen. „Das hat ihn letztlich das Leben gekostet.“

Pater Alexander Holzbach vor der Henkes-Stele. Foto: Pallottiner Friedberg

"Was Pater Henkes am Ende seines Lebens getan hat, ist für uns heute eine Überforderung"

Vor seiner Inhaftierung bemühte sich Pater Henkes als Pfarrverwalter in Strandorf – heute Strahovice in Tschechien, um Ausgleich und Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen. Wie Pater Holzbach betont, hat Pater Henkes, der eigentlich nicht sprachbegabt war, in der Pfarrei und im KZ Tschechisch gelernt, um „den anderen“ zu verstehen und ihm auf Augenhöhe begegnen zu können. „Den anderen zu verstehen suchen, ist der erste Schritt im Bereich von Versöhnung und Vergebung“, sagt Pater Holzbach. Das heißt, ihn als gleichwertigen Gesprächspartner anzuerkennen und kein „von oben“ zuzulassen, sondern in einem gerechten Geben und Nehmen Schritte aufeinander zu zutun. Der Pallottinerpater weiß aber auch: „Was Pater Henkes am Ende seines Lebens getan hat, ist sicher für uns heute eine Überforderung: Sich nicht zuletzt wegen der tschechischen Mitgefangen in den todbringenden Quarantäneblock einschließen zu lassen.“