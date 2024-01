Faschingsdienstag 2024 in Friedberg: So laufen Umzug und Faschingstreiben

Am 13. Februar findet der Friedberger Familienfasching mit Umzug, Faschingstreiben und Tiefgaragenparty statt. Gibt es nach Lieferengpässen genug Süßigkeiten?

Am Faschingsdienstag ziehen wieder zahlreiche Feierlustige zu Fuß oder auf Wagen durch die Friedberger Innenstadt. Die Stadt behält ihr Konzept des "Familienfaschings" größtenteils bei. Änderungen gibt es allerdings beim Ablauf und bei den Straßensperrungen.

25 Bilder Bunt, lustig, kreativ: Die Bilder vom Friedberger Faschingsumzug Foto: Bill Titze

Am 13. Februar startet der Friedberger Faschingsumzug wie immer um 14 Uhr am Volksfestplatz. Laut dem Stadt-Pressesprecher Frank Büschel sind bisher 15 Wagen und 15 Gruppen zu Fuß angemeldet. Am Umzug beteiligt sind rund 800 Leute. Bis spätestens 31. Januar sind weitere Anmeldungen willkommen. "Letztes Jahr hatten wir insgesamt 33 Anmeldungen. Mit mindestens genauso vielen rechnen wir auch dieses Jahr wieder", sagt Büschel. Das bunte Treiben führt durch die Aichacher in die Ludwigsstraße, am Rathaus vorbei, durch die Bauernbräu- in die Bahnhofsstraße und schließlich wieder zurück in die Münchner Straße. "Die Besucherzahl ist natürlich wetterabhängig. Bei gutem Wetter rechnen wir aber durchaus mit bis zu 10.000 Besuchern", so Büschels Prognose.

Kreative Themen beim Friedberger Faschingsumzug 2024

Anders als vergangenes Jahr startet das Faschingstreiben auf dem Marienplatz erst um 15.15 Uhr mit der Jugendkapelle. Unverändert bleibt jedoch das Programm. Um 15.30 Uhr findet die Prämierung der besten Gruppen statt. Die Garde des ORCC Friedberg tritt um 15.45 Uhr auf, gefolgt von der Kindergarde Narrneusia mit dem Thema "Volksfest". Den Abschluss bildet das Showprogramm der Narrneusia um 15.30 Uhr unter dem Motto "Schiff ahoi, volle Fahrt voraus!"

Was die Themenwahl betrifft, waren die Faschingsfans sehr kreativ. Neben dem Wagen Spirit of Africa kann man sich auf dem Wagen Disney World auf viele bekannte Heldinnen und Helden freuen. Auch Klassiker wie "Hühnerhaufen" und "Dschungelbuch" ziehen ihre Runde durch Friedberg.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Nach den Lieferproblemen im vergangenen Jahr hoffen dieses Mal vor allem die jungen Besucherinnen und Besucher auf einen großen Guzle-Regen. Zu Menge und Preisen kann Büschel noch keine genauen Aussagen treffen. "Die Süßigkeiten werden erst in den nächsten Tagen eingekauft, da es bisher einfach noch nicht viel gab." Das kulinarische Angebot am Marienplatz wird dieses Jahr erweitert. Neben Süßwaren, dem Bratwurststand und einem Veggie-Stand warten noch andere Leckereien auf Hungrige.

Um ein friedliches und reibungsloses Feiern zu ermöglichen, wird stark in die Sicherheit investiert. Dazu zählen Security, Feuerwehr, Absperrungen und Sicherheit der Bühne. Geld erhält außerdem der Jugendclub Friedberg als Zuschuss für die Tiefgaragenparty, die im Anschluss an den Umzug in der Garage Ost stattfindet. Insgesamt rechnet die Stadt mit Kosten von bis zu 80.000 Euro. Inbegriffen sind interne Kosten, beispielsweise für die Straßeneinigung.

In Friedbergs Innenstadt herrscht wie immer Schnapsverbot

Damit die Feiernden nicht zu sehr über die Stränge schlagen, herrscht Schnapsverbot in der Innenstadt. Im Freien dürfen keine harten Alkoholika konsumiert werden. Es darf von den Gastronomen nichts ausgeschenkt werden, und man darf auch selber nichts mitbringen.

Eine Änderung gibt es bei den Straßensperrungen. 2023 wurden die Hauptverkehrsstraßen ab 15.30 Uhr nach und nach wieder geöffnet, während die Ludwigstraße bis zur Schloßstraße erst am Aschermittwoch um 9 Uhr wieder geöffnet wurde. Wegen des großen Besucheraufkommens und aus Gründen der Sicherheit werde dieses Jahr der Bereich der Ludwigstraße bis zur Bahnhofsstraße gesperrt und erst am nächsten Morgen um 9 Uhr wieder geöffnet, erklärt Büschel.