Faschingsumzug 2024 in Friedberg: Programm, Sperrungen, Tiefgaragenparty

Am Dienstag steigt der Friedberger Familienfasching mit über 30 Gruppen. Highlight für die Jugendlichen ist die Tiefgaragenparty. Was ist geboten?

Unter dem Motto „Mit Frohsinn und Humor“ schlängelt sich der Umzug am Faschingsdienstag, 13. Februar, ab 14 Uhr durch die Friedberger Innenstadt. Faschingsfans dürfen sich auf 16 geschmückte Umzugswagen und 16 Fußgruppen mit fantasievollen Verkleidungen reuen. So sind die „Piratenbande“, der „Hühnerstall“ und das „Dschungelbuch“ am Start. Die schönsten Gruppen werden im Rahmen des Kehraustreibens am Marienplatz prämiert.

Dort ist nach dem Umzug ab 15.15 Uhr ein Bühnenprogramm mit DJ Alex Woldrich geboten. Mit dabei sind die Jugendkapelle Friedberg sowie die Faschingsgarden von ORCC und Narrneusia. Weiter bis in die Nacht hinein geht’s in den umliegenden Lokalen und bei der Tiefgaragenparty des Jugendclubs in der Garage Ost ab 16.30 Uhr.

Friedberg feiert „schnapsfrei“. Das heißt, es wird erneut einen Faschingsumzug ohne harten Alkohol geben. Für die Innenstadt gilt eine Verordnung, die es verbietet, Schnaps und branntweinhaltige Getränke mitzubringen, zu verkaufen oder zu verzehren. Das Schnapsverbot gilt nicht innerhalb der Gaststätten und bei der Tiefgaragenparty nach dem Umzug.

Und noch eine Besonderheit hat sich beim Friedberger Umzug bewährt: Lärmlimits sorgen dafür, dass es keine allzu ohrenbetäubende Beschallung von den Wagen gibt. Zur Überprüfung dieser familienfreundlichen Regelung gibt es wieder Lärmmessungen.

So läuft der Friedberger Faschingsumzug 2024 ab

Ablauf Umzug:

● Aufstellung: 13 Uhr am Volksfestplatz

● Abmarsch: 14 Uhr am Volksfestplatz

● Zugverlauf: Aichacher in die Ludwigstraße, am Rathaus vorbei, durch die Bauernbräu- zur Bahnhofstraße, zurück in die Münchner Straße.

Ablauf Faschingstreiben auf dem Marienplatz:

14 Uhr: Musik mit DJ Alexander Woldrich

15.15 Uhr: Eröffnung durch die Jugendkapelle Friedberg

15.30 Uhr: Prämierung der Preisträger

15.45 Uhr: Showprogramm ORCC: “Spirit of Africa ”

” 16.15 Uhr: Kindergarde Narrneusia : "Volksfest"

: "Volksfest" 16.30 Uhr: Showprogramm Narrneusia : “ Schiff ahoi. Volle Fahrt voraus!”

Tiefgaragenparty: 16.30 bis 24 Uhr in der Garage Ost. Die Musik kommt dieses Jahr von DH Flowa.

Verkehrshinweise in Friedberg am Faschingsdienstag

Verkehrshinweise:

Die Friedberger Innenstadt ist ab Mittag weitgehend gesperrt.

Parkmöglichkeiten eingeschränkt: P&R der Linie 6 und am Bahnhof.

Es wird empfohlen, den ÖPNV zu nutzen

Aufgrund des Faschingstreibens sind am Faschingsdienstag folgende Straßensperrungen erforderlich:

Der Marienplatz ist ab 7 Uhr ganztags gesperrt.

ist ab 7 Uhr ganztags gesperrt. Das Ein- und Ausfahren im Einmündungsbereich Aichacher/ Münchner Straße / Ludwigstraße ist ab 11 Uhr wegen Aufbauarbeiten für die Tiefgaragendisco nicht mehr möglich.

/ ist ab 11 Uhr wegen Aufbauarbeiten für die Tiefgaragendisco nicht mehr möglich. Ab 13 Uhr werden die Straßen entlang der Umzugsstrecke gesperrt. Betroffen sind insbesondere die Aichacher und Münchner Straße , Bahnhofstraße , Bauernbräustraße und Ludwigstraße . Angrenzende Seitenstraßen sind ebenfalls nicht mehr erreichbar. Der Verkehr wird umgeleitet über B 300 , Afrastraße , Bressuire-Ring, St. 2051, Gemeindeverbindungsstraße Wiffertshausen , Weiherbreiten, Kreisstraße AIC 10, Kreuzäcker, Bozener Straße , B 300 . Für den ÖPNV werden an der B 300 auf Höhe der Zeppelinstraße beidseitig Ersatzhaltestellen eingerichtet.

, , Bauernbräustraße und . Angrenzende Seitenstraßen sind ebenfalls nicht mehr erreichbar. Der Verkehr wird umgeleitet über , , Bressuire-Ring, St. 2051, Gemeindeverbindungsstraße , Weiherbreiten, 10, Kreuzäcker, , . Für den ÖPNV werden an der auf der beidseitig Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Zugstrecke wird in weiten Teilen nach Ende des Umzugs gereinigt und die Hauptverkehrsstraßen sind gegen 16 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

gereinigt und die Hauptverkehrsstraßen sind gegen 16 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Die Ludwigstraße bleibt zwischen der Bahnhofstraße und der Aichacher/ Münchner Straße bis Aschermittwoch, 14. Februar, 9 Uhr, gesperrt. (AZ)