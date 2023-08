Friedberg

Feuerwehr rückt aus: Männer geraten im Afrasee in Not

Am Afrasee gerieten zwei Männer in Badenot.

Im Afrasee kommt es am Mittwochabend fast zu einem Bade-Unfall. Zwei Schwimmer geraten in Not. Die Feuerwehr richtet einen Appell an die Bevölkerung.

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch gegen 18.30 Uhr zu einem Einsatz an den Friedberger Afrasee aus. Dort waren zwei Schwimmer in Badenot geraten. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, waren die beiden jedoch wieder am Ufer und wurden von Helfern und Helferinnen versorgt. Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ungeübte Schwimmer, wenn überhaupt, nur in Ufernähe ins Wasser gehen sollten. (bt)

