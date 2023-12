Feuerwerk und Feenzauber: Das war die Nacht der Sterne in Friedberg

Trotz schlechten Wetters wollen sich viele die Nacht der Sterne nicht entgehen lassen. Sie werden mit großer Vielfalt belohnt. Nicht nur die Konzerte sind beliebt.

Es ist ein Moment, um die Kälte draußen für einige Minuten zu vergessen. Ein holzvertäfelter dunkler Raum, Kerzenschimmer und Harfenspiel: Eine gemütlichere Atmosphäre kann man sich kaum ausmalen, um Märchen anzuhören. In den Erzählungen ging es um Gerechtigkeit, Teilen und Mitmenschlichkeit. Werte, die in der Weihnachtszeit großgeschrieben werden und somit gut zur Nacht der Sterne passen. Denn die Märchenstunde findet nicht in Großmutters Wohnzimmer statt, sondern im altehrwürdigen Friedberger Rathaus. Es ist einer der Programmpunkte, der die Menschen bei der Nacht der Sterne von der Kälte und dem Regen draußen ablenkte.

Denn kalt ist es zwischen Stadtpfarrkirche und Rathaus, da gibt es kein Vertun. Dazu kommt noch der Regen, der die Unterstände auf dem Friedberger Advent zu einem beliebten Platz macht. Doch viele Menschen stört das nicht, die kulturellen Veranstaltungen sind weitgehend gut besucht, gerade zu späterer Stunde. Los geht es, wie es mittlerweile Tradition ist, mit den Baarer Alphornbläsern in der St. Jakobskirche. Fast mystisch ist die Stimmung, die die Musiker mit ihren Blasinstrumenten in der hohen Kirche erzeugen. Tiefe, lange Töne in einem weiten Raum - der Auftakt macht Lust auf mehr.

Vielfalt gefällt den Menschen bei Nacht der Sterne in Friedberg

Wer noch nicht so ganz in Weihnachtsstimmung ist, der ist es spätestens nach dem Auftritt der Stadtkapelle, die gleich nach den Alphornbläsern mit bekannten Melodien aufwartet. "O du fröhliche", "Nun freut euch ihr Christen" - der ein oder andere lässt sich dazu mitreißen, ein Stück mitzusingen. Und nicht nur in der Kirche gibt es an diesem Abend Interaktion. Nur wenige Minuten später kommt es zu einem spontanen Zusammenspiel des Cantus-Chors mit dem Duosolemio. Das hatte eigentlich schon ein paar Minuten überzogen, was den Chor aber nicht groß stört. Kurzerhand stimmt man von der Seite in "Gute Abend, gute Nacht" mit ein. Selbst singt die Formation aus rund 20 Frauen religiöse Lieder - auch englisch und auf bairisch.

Eine Vielfalt, die sich durch den ganzen Abend zieht. Für Mitorganisatorin Anita Horseling von den "Bürgern für Friedberg" im Verkehrsverein Friedberg ist es gerade das, was die Nacht der Sterne ausmacht. "Dass sich jeder seine Nische suchen kann, ist uns eine Herzensangelegenheit." Etwas, das bei den Besucherinnen und Besuchern gut ankommt. Klar, ab und zu steht mal jemand auf, weil der Auftritt doch nicht ganz zu den eigenen Vorstellungen passt. Aber durch die Vielzahl an Veranstaltungen findet man schnell etwas Neues. "Diese Vielfalt ist einfach toll", befindet denn die Friedbergerin Christine Horn. "Mir persönlich hat vor allem der Gospelchor EmmausVoices Kissing sehr gut gefallen." Brigitte Nickel ist für die Nacht der Sterne aus Augsburg nach Friedberg gekommen. "Diese Stimmung hier ist einfach etwas ganz Besonderes, das hat schon was." Und meint damit auch den "Märchenraum" Ratssaal, in dem sie sich schon einige Minuten vor dem Auftritt von Theresia Kreppold und Angelika Bubmann eingefunden hatte.

Keine schlechte Entscheidung, denn bei Beginn der Märchenstunde ist der Raum fast voll. Während Bubmann mit ihrer Harfe für die passenden Klänge sorgt, versetzt Kreppold die Menschen in verzaubernde Welten. Drei Geschichten erzählt sie, alle in Mundart. "Die Märchen müssen zu mir passen, es muss authentisch sein", erklärt sie im Gespräch, warum sie kein Hochdeutsch verwendet. Außerdem sei ihr wichtig, Märchen zu erzählen, in denen die Figur einen inneren Reifungsprozess vollzieht. So wie das Mädchen in einer der Erzählungen, das einer Fee immer wieder etwas zu essen gibt und letztlich belohnt wird.

Belohnt werden auch die Menschen, die in eisiger Kälte draußen vor dem Rathaus ausharren. Zum einen durch den Auftritt vom Friedberger Bläser-Ensemble Abgebrasst, das weihnachtliche Lieder spielt. Zum anderen aber auch durch das Feuerwerk, das um Punkt halb Neun startet und minutenlang den Himmel über Friedberg erleuchtet. In gewissem Maße bleibt es feurig, denn der Andalusische Advent heizt den Gästen zum Abschluss im Pfarrzentrum Divano mit Flamenco und mehr ordentlich ein.

Am 15. Dezember 2023 ist lange Einkaufsnacht in Friedberg