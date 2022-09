Freude über ein Shirt und ein Wiedersehen beim Friedberger Musiksommer

Die Künstlerinnen und Künstler des Musiksommers sind mit Friedberg mittlerweile eng verbunden. So ergeben sich echte Freundschaften – und manch nette Episoden am Rande.

Wie lockt man international bekannte Künstlerinnen und Künstler seit 20 Jahren zu einem Festival nach Friedberg? Nun, der Friedberger Musiksommer lebt von dem Engagement des Organisationsteams vor Ort, der "Bürger für Friedberg" und des Fördervereins und den vielen persönlichen Kontakten und liebevollen Gesten, welche die Musiker und Musikerinnen sehr zu schätzen wissen.

Norbert Nagel erhält das heuer erstmals entworfene Musiksommer-Poloshirt

Beispiel dafür war, dass die "Bürger für Friedberg" den Saxofonisten und Klarinettisten Norbert Nagel im Jazzkonzert für sein 50-jähriges Bühnenjubiläum ehrten. Als Präsent erhielt er das heuer erstmals entworfene Musiksommer-Poloshirt. Nagel, der seit 19 Jahren beim Musiksommer dabei ist, war sichtlich gerührt, auch ob des Riesenapplauses des Publikums.

Die Musiker Tal Balshai, Michael Griener und Jan Roder (von links) freuten sich über ein Wiedersehen mit Gisela Steiner, der früheren Wirtin des Gasthauses Zieglerbräu. Foto: Franz Reißner

Große Freude herrschte auch bei den drei Jazzmusikern Tal Balshai, Michael Griener, Jan Roder und der ehemaligen Ziegler-Wirtin Gisela Steiner. Sie feierten ein Wiedersehen nach Jahren. Alle drei Musiker kommen schon seit 15 Jahren zum Musiksommer nach Friedberg. In den Anfangsjahren orderten sie schon während der Anfahrt aus Berlin die Schweinshaxen für den ersten Abend, die Ferdinand Steiner dann frisch und knusprig servierte. Dann konnte die künstlerische Arbeit bei den Musikprofis in Friedberg beginnen. Aber leider war im Jahr 2015 damit Schluss, Steiners gaben die Wirtschaft auf. Um so mehr freuten sich nun alle über das Treffen.

Der Musiksommer 2022 läuft bis einschließlich Sonntag. Geboten sind noch folgende Veranstaltungen:

Samstag, 3. September, 15 Uhr, Rothenberghalle : Kinderkonzert "Peter und der Wolf"

: Kinderkonzert "Peter und der Wolf" Samstag, 3. September, 19.30 Uhr, Rothenberghalle : "Wiener Geschichten".

: "Wiener Geschichten". Sonntag, 4. September, 11 Uhr, Rothenberghalle : Matinee (kru)

