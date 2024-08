Friedberg-Chips der Glasfabrik auf dem Volksfest: Ein herzliches Dankeschön

Die Spiegelfabrik lockt dieses Jahr zum dritten Mal in Folge Besucher auf das Friedberger Volksfest, mit einer Neuerung: Wer die Glasfabrik betritt, erhält einen Friedberg-Chip.

Alina und Kai Moser, Betreiber der Glasfabrik, sind nämlich Friedberg-Fans. „Mit den Chips wollen wir uns für das herzliche Aufnehmen bedanken, geplant war alle zwei Jahre herzukommen, jetzt sind wir schon zum dritten Mal in Folge da“, erklärt Kai Moser. Das familiäre Umfeld mache für sie beim Friedberger Volksfest den Charme aus, sowohl bei den Gästen als auch bei den Schaustellern selbst. „Wir haben viel persönlichen Kontakt erfahren dürfen, der Platzmeister ist ein guter Freund von uns geworden“, sagen sie.

Die Glasfabrik bedankt sich mit den Chips bei Friedberg

„Es ist keine Selbstverständlichkeit, so gut aufgenommen zu werden. Vor allem in großen Städten sind die Kollegen eher für sich“, erzählt Alina Moser, der das Schaustellerleben in die Wiege gelegt wurde. Schon ihre Eltern arbeiteten auf Volksfesten und Jahrmärkten. „Das Publikum ist toll, es gibt keinerlei Kämpfe zwischen den Schaustellern. Wir fühlen uns sehr wohl in Friedberg. Es ist mein Lieblingsort“, berichtet Kai Moser. Beide seien dankbar, dass sie schon 2022 so gut aufgenommen wurden: „Es wurde uns großes Vertrauen entgegengebracht, da die Glasfabrik erst während Corona gebaut wurde und wir trotzdem direkt mit offenen Armen empfangen wurden“, führt Alina Moser aus.

Die Resonanz über die Friedberg-Chips fällt durchwegs positiv aus - nur schauen viele Besucher nicht genau auf ihr Ticket und bemerken die Besonderheit nicht. „Das Design unserer Chips kam in Friedberg jedes Jahr sehr gut an. Die Menschen, denen der Friedberg-Schriftzug auffällt, sind begeistert“, berichtet Besitzer Kai Moser. Die Friedberg-Chips sollen auch ein Zeichen setzen: „Wir sind da und wir wollen bleiben!“

Bisher sind beide sehr zufrieden mit dem Geschäft. Das gute Wetter sowie das Riesenrad habe viele Menschen angelockt, erzählen die beiden. Und noch bis einschließlich Sonntag haben Besucherinnen und Besucher die Chance, sich über die Friedberg-Chips zu freuen.