Friedberg feiert sein Volkfest mit vielen Attraktionen

Wenn Bürgermeister Roland Eichmann nächste Woche am Freitag das Fass im Binswanger-Festzelt anzapft, ist das Volksfest auf dem Friedberger Festgelände offiziell eröffnet. Nach 16 Jahren können die Friedbergerinnen und Friedberger ihre Heimat aus 43 Metern Höhe bestaunen. „Wir sind echt stolz, dass wir endlich wieder ein Riesenrad für unser Volksfest gewinnen konnten“, sagen Florian Eckardt, zweiter Vorsitzender des Verkehrsvereins, und Platzmeister Florian Koss.

Friedberg sagt dem Verkehrsverein Danke

Und man sei stolz, dass der Schaustellerbetrieb mit seinem größten Riesenrad nach Friedberg kommt. „In Dachau wird das kleinere Riesenrad der Firma stehen“, sagt der Platzmeister. Der Friedberger Verkehrsverein und die Festwirte Thomas Kemper und Monika Hatzelmann vom Binswanger Festzeltbetrieb haben sich wieder ein umfangreiches Programm ausgedacht. Vom 2. bis 11. August wird das Friedberger Volksfest gefeiert. „Für unsere Stadt gehört dieses Fest zu den Großereignissen im Veranstaltungskalender und wir sind dem Verkehrsverein für sein ehrenamtliches Engagement sehr dankbar“, sagt Bürgermeister Roland Eichmann.

Luca Aschenbrenner, Bürgermeister Roland Eichmann, Festwirt Thomas Kempter, Platzmeister Florian Koss, 2. Vorsitzender des Verkehrsvereins Florian Eckardt, Verkehrsvereinspräsident Daniel Götz, sein Stellvertreter Thomas Treffler und Bernhard Sapper von der Brauerei Unterbaar freuen sich schon auf das Volksfest, das am Freitag, 2. August, in Friedberg startet. Foto: Eva Weizenegger

Seit drei Jahren arbeitet der Friedberger Verkehrsverein zusammen mit dem Binswanger Festzeltbetrieb und der Brauerei Unterbaar. „Der Bierpreis mit 11 Euro steigt moderat um 20 Cent im Vergleich zum Vorjahr an“, sagt Thomas Kemper. Mittags von 11.30 bis 16 Uhr und beim Tag des Bieres am Mittwoch, 7. August, kostet die Maß 7,50 Euro. Schon vor acht Wochen hat die Brauerei Unterbaar mit dem Brauen des Festbieres begonnen. „Ich versichere, es wird genügend Bier für die Gäste vorhanden sein“, verspricht Bernhard Sapper von der Schlossbrauerei Unterbaar.

Blasmusik und Partybands spielen in Friedberg auf

Der Auftakt findet am Freitag, 2. August, ab 18 Uhr, mit einem Standkonzert am Marienplatz statt. Anschließend ist der Bieranstich im Festzelt. Highlight ist am Samstag, 3. August, ab 19 Uhr, die bekannte Band „Ois Easy“. Zuvor organisiert der Verkehrsverein den Hans-Böller-Lauf, der zu einer festen Tradition im Rahmen des Volksfests zählt. „Alle Läuferinnen und Läufer treffen sich zum Abschluss dann im Zelt“, sagt Koss. Auch für die Freunde klassischer Blasmusik ist an den Tagen einiges geboten. So spielen die Aretsrieder Musikanten und Lukas Bruckmeyer mit seinen Böhmischen Kameraden am Sonntag, 4. August, am Montag, 5. August, ist die Stadtkapelle ab 13 Uhr beim Seniorennachmittag vertreten. Am Abend stehen die vielen Hochwasserhelfer im Mittelpunkt. „Die Stadt hat die Helferinnen und Helfer des jüngsten Hochwassers ins Festzelt eingeladen, um so Danke zu sagen“, informiert Eichmann.

Ein ganzer Tag für die Familie ist am Dienstag, 6. August, eingeplant. „Es gibt Kinderschminken, eine Fotobox und Figuren aus dem Kinofilm Eisprinzessin sowie später am Nachmittag Star Wars und Marvel sind vertreten“, sagt Eckardt. Zudem wird die Donikkl Crew spielen. Der Tag der Vereine ist für Donnerstag, 8. August, ab 18 Uhr mit der Band SOS geplant. Neu in Friedberg sind am Freitag, 9. August, ab 19 Uhr die Illertaler. „Ich bin persönlich ein großer Fan der Kapelle, die die ganzen Bierzelthits als reine Blaskapelle interpretiert“, sagt Kemper. Ab 22 Uhr gibt es das große Brillant-Feuerwerk.

Eine ganz besondere Stimmung herrscht zum Festabschluss am Sonntag, 11. August, ab 11 Uhr im Bierzelt. Dann findet der bayerisch-amerikanische Frühschoppen mit Linedance statt. Es spielt die WhyNotBand. Unterstützt wird der Verkehrsverein durch die Städtepartnerschaft Friedberg-La Crosse.

Darum ist das Friedberger Volkfest sicher

Doch nicht nur Musik und Essen ist beim Friedberger Volksfest angesagt. „Wir sind sehr froh, dass wir wieder viele gute Fahrgeschäfte hier anbieten können.“ Die Schausteller kämen gerne nach Friedberg, wissen Koss und Eichmann. Diesmal ist der Autoscooter mit einer neuen Technik unter den Fahrgeschäften. Zudem gibt es wieder die Glasfabrik mit ihrem Irrgarten, der diesmal auch für größere Besucherinnen und Besucher als Nightwalk, Lauf im Dunkeln, angeboten wird. „Der Betreiber hat extra Fahrchips mit dem Aufdruck Friedberger Volksfest herstellen lassen, was er sonst für kein anderes Fest macht“, sagt der Platzwart. Wieder zurückgekehrt nach Friedberg ist der Bayernbreaker. Auch neue Kinderkarusselle für die kleinen Besucherinnen und Besucher sind auf dem Festplatz.

Im Vorfeld des Friedberger Volksfests findet eine große Sicherheitsbesprechung statt. „Wir als Organisatoren vom Verkehrsverein, Vertreter der Stadt, des BRK, der Feuerwehr und der Polizei setzen uns zusammen und klären sicherheitsrelevante Themen“, sagt Daniel Götz, Präsident des Verkehrsvereins. Bislang sei das Friedberger Volksfest nicht durch große Polizeieinsätze aufgefallen. „Wir sind hier wirklich sehr froh, dass das Volksfest als sicher gilt“, bestätigt auch Bürgermeister Eichmann.