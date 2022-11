Friedberg

Friedberger Advent bringt nach der Zwangspause die Tradition zurück

In Friedberg gibt es seit 1993 den Friedberger Advent, ins Leben gerufen von fünf Bürgern für Friedberg. In diesem Jahr dauert der Markt vom 29. November bis zum 23. Dezember.

Plus Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause findet der Friedberger Advent wieder statt. Die Bürger für Friedberg erzählen, was gleich bleibt und was sich ändert.

Alle Jahre wieder, so heißt es in einem der bekanntesten Weihnachtslieder. Alle Jahre wieder findet normalerweise auch der Friedberger Advent statt. Wegen Corona musste das Event zweimal ausfallen. Jetzt findet es endlich wieder statt. Organisatorinnen und Organisatoren können aufatmen, Fierantinnen und Fieranten bauen ihre Stände auf. Neben viel Tradition gibt es auch einige Änderungen auf dem Gelände rund um die Jakobskirche. Drei Stände haben Premiere.

