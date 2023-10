Friedberg

12:00 Uhr

Friedberger Feuerwehr bekommt neue Schlauchreinigungsanlage

Von Hand müssen die Feuerwehren in Friedberg ihre Schläuche reinigen. Das soll sich jetzt ändern.

Plus Ausschuss beschließt den Kauf, obwohl die Kosten deutlich höher sind als geplant. Grünen-Stadträtin Bahner äußert Kritik und wird vom Bürgermeister attackiert.

Von Thomas Goßner

180.000 Euro waren kalkuliert, jetzt kostet die neue Schlauchwaschanlage für die Friedberger Feuerwehren deutlich mehr. Im Finanz-, Planungs- und Organisationsausschuss des Stadtrats sorgte diese Entwicklung für kontroverse Diskussionen. Am Ende stimmten aber nur die Grünen gegen den Kauf.

Seit die alte Anlage nicht mehr funktioniert, sind Samstag für Samstag vier Mitglieder der Feuerwehr stundenlang damit beschäftigt, Schläuche zu waschen, auf Dichtigkeit zu prüfen und für den nächsten Einsatz vorzubereiten. Eine Schlauchwaschanlage zudem hat neben der Automatisierung des Vorgangs auch den Vorteil, dass viel Wasser gespart werden kann: Während bei der manuellen Reinigung pro Schlauch 100 Liter notwendig seien, die anschließend in die Kläranlage fließen, werde das Wasser in der Anlage immer wieder aufbereitet und nur einmal im Jahr gewechselt, so Kommandant Michael Geiger bei der Entscheidung über die Ausschreibung im Frühling dieses Jahres.

