Friedberger Haushalt 2023 macht niemanden glücklich

Plus Aufgezehrte Ersparnisse und explodierende Schulden: Bei der Verabschiedung des Etats hagelt es Kritik. Bürgermeister Eichmann wirft dem Stadtrat Obstruktion vor.

Von Thomas Goßner

Der Haushalt 2023 stellt einen Wendepunkt in der langjährigen Finanzpolitik der Stadt Friedberg dar: Die Zeit des Schuldenabbaus und Aufbaus von Ersparnissen ist vorüber. Würden alle Vorhaben wie geplant verwirklicht, müssten nicht nur die Rücklagen fast vollständig aufgebraucht, sondern auch neue Darlehen in Rekordhöhe aufgenommen werden. Entsprechend groß war das Unbehagen bei Teilen des Friedberger Stadtrats. Selten in der jüngeren Geschichte der Stadt gab es am Ende der zweistündigen Debatte so viele Gegenstimmen zu dem Zahlenwerk wie heuer.

Mit einem Umfang von fast 125 Millionen Euro liegt für 2024 ein Rekordhaushalt vor. Die Einnahmen haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich nach oben entwickelt. So werden aus der Gewerbesteuer gut 20 Millionen Euro erwartet (2010: zwölf Millionen), aus der Einkommensteuer 25,2 Millionen (2010: 14 Millionen) und aus der Umsatzsteuer 2,6 Millionen (2010: 1,1 Millionen). Insgesamt sind im laufenden Jahr Einnahmen von über 60 Millionen Euro veranschlagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

