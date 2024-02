Friedberg

Friedberger Künstler will mit Kreativität die Demokratie pflegen

Plus Zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes erinnert Wolfram Grzabka an die Bunte Republik Deutschland.

Von Christine Hornischer

"Meiner Meinung nach ist das Grundgesetz die einzig wahre Vereinbarung für ein Zusammenleben in Deutschland", erklärt der Friedberger Künstler Wolfram Grzabka, während er an seinen Plakaten, Flyern und Kärtchen für seine neue Werbekampagne arbeitet, die im Mai starten soll. Anlass dafür bietet der 75. Jahrestag der Unterzeichnung des Grundgesetzes. Am 23. Mai 1949 war in Bonn die Bundesrepublik Deutschland als demokratischer und sozialer Bundesstaat gegründet worden.

Das steckt hinter Grzabkas Aktion "Bunte Republik Deutschland"

Der 68-Jährige will mit seiner Aktion "Bunte Republik Deutschland" den Menschen bewusst machen, wo wir leben und wie wir miteinander umgehen. "Eigentlich ist dies eine Folge-Aktion meiner Kampagne ,Wer Hass sät, wird nur Dummheit ernten´", sagt Grzabka. Schon damals setzte er ein deutliches Zeichen gegen Rechtspopulismus und Fremdenfeindlichkeit. "Meiner Meinung nach hat die Demokratiefeindlichkeit in den letzten Jahren und gerade Monaten zugenommen."

