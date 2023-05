Friedberg

vor 20 Min.

Friedberger Minigolfplatz lebt wieder auf

Plus Helmut Hasson betreibt seit einem Jahr den Bloc Jump Park in Mering. Mit der Anlage in Friedberg aber erfüllt er sich einen Traum.

Von Sabine Roth Artikel anhören Shape

Seit über 60 Jahren trifft man sich am Minigolfplatz an der Schützenstraße gegenüber dem früheren Parkcafé (heute: Restaurant Wildbird) und spielt am Wochenende eine Runde. Nach einigem Hin und Her konnte er rechtzeitig zum Saisonstart wieder eröffnen. Und für den neuen Chef Helmut Hasson erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch.

Die Bahn in ruhiger Lage inmitten von Wiesen ist die einzige rund um Friedberg. Anfang des Jahres hatte die Verpächterin Christine Kreisi den Platz eigentlich an einen neuen Pächter vergeben, doch als es im Frühjahr an das Herrichten der Bahnen ging, trat dieser vom Pachtvertrag zurück. Nach einer Anzeige in der Friedberger Allgemeinen fand Kreisi schließlich Ersatz. "Es ist schön, wenn es hier weitergeht. Auf dem Platz stand ich schon als Kind. Mit Helmut Hasson haben wir nun einen hervorragenden Mann gefunden für unsere Minigolfanlage“, freut sich die Verpächterin, die gleich bei der Eröffnung mit ihrer Enkelin Patricia eine Runde spielte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen