Friedberger Musiksommer findet wieder mit Orchester statt

Das Festival beginnt 2024 eine Woche früher als gewohnt, weil ein schwedisches Orchester mit dabei ist. Von 21. bis 25. August finden sechs Konzerte statt.

Gute Nachrichten für Freunde des Friedberger Musiksommers: „Wir freuen uns, dass nach der coronabedingten Pause wieder zwei Orchesterkonzerte stattfinden können“, sagt Gerd Horseling von den organisierenden „Bürgern für Friedberg“. Festival-Leiter. Karl-Heinz Steffens gastiert mit dem von ihm geleiteten Norrköping-Symphony- Orchester sowohl in der Stadtpfarrkirche als auch fürs Galakonzert in der Rothenberghalle. Das schwedische Orchester macht Station in Friedberg zwischen Gastspielen in Amsterdam und Kopenhagen und gestaltet beim Musiksommer den deshalb ungewohnt frühen Auftakt am 21. und 22. August. Hier ein Überblick über die sechs Konzerte des Festivals:

Mittwoch, 21. August, 19.30 Uhr, Stadtpfarrkirche: Mozart und Bruckner in St. Jakob . In diesem Jahr wird die Tradition der Bruckner-Sinfonien fortgesetzt. Karl-Heinz Steffens kommt mit dem Norrköping-Symphony- Orchester in die Stadtpfarrkirche. In deren wunderbarer Akustik sind die 3. Sinfonie von Anton Bruckner sowie das Klarinettenkonzert von Mozart zu hören – mit Steffens als Solist.



Donnerstag, 22. August, 19.30 Uhr, Rothenberghalle : Galakonzert mit Beethoven und Grieg . Das Norrköping Symphony Orchester gibt das Galakonzert. Es stehen von Beethoven das Triplekonzert sowie die 3. Sinfonie (Eroica) auf dem Programm. Natürlich darf bei einem schwedischen Orchester ein nordischer Komponist nicht fehlen; abgerundet wird das Konzert mit der Peer-Gynt-Suite Nr. 1 op.23 von Edvard Grieg .



Freitag, 23. August, 19.30 Uhr, Wittelsbacher Schloss: Nachtmusik im Schloss. Auch in diesem Jahr kommen internationale Stars der Klassikszene nach Friedberg . Im Schloss erklingen Werke von Mozart, Beethoven und Schubert.

