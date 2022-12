Friedberger Stadtbad spart Energie, doch das Defizit steigt

Plus Die im Oktober gefassten Beschlüsse des Friedberger Werkausschusses zeigen Wirkung. Allerdings können sie die explodierenden Energiepreise nicht auffangen. Sind also noch weitere Einschränkungen nötig?

Die Saunen bleiben geschlossen, die Wassertemperatur ist abgesenkt, die Öffnungszeiten sind teilweise verkürzt. Diese Maßnahmen hat der Werkausschuss des Stadtrats bereits im Oktober beschlossen, um den Energieverbrauch des Friedberger Stadtbads zu senken. Jetzt berichtete Werkleiter Holger Grünaug, ob sich die Einsparziele damit erreichen lassen. Gleichwohl rechnet er für das nächste Jahr mit einem deutlich gestiegenen Defizit, das die Stadt zu tragen hat.