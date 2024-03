Frühlingsstimmung auf dem Judikamarkt in Friedberg

Osterhasen-Fotoshooting, Kinderschminken und Frühlingsblumen. Unter dem Motto "Osterhasen" herrschten auf dem Judikamarkt in Friedberg Frühlingsgefühle.

Bunte Blumen und süße Schlemmereien kündigten am Sonntag den Frühling in Friedbergs Straßen an. Das Thema "Osterhasen" fand sich dabei an jeder Ecke wieder. Dafür hat sich der Aktiv-Ring hat sich wieder verschiedenste Attraktionen für Groß und Klein überlegt. Von buntem Kinderschminken bis zu kreativen Ostergeschenken –auf dem Judikamarkt wurde jeder fündig.

"Alle halbe Stunde steht ein Osterhase zum Fotografieren vor dem Fotostudio Hatzold", erzählte Renate Mayer vom Aktiv-Ring. Schon um kurz vor zwölf warteten die Kinder vor einer frühlingshaften Kulisse gespannt auf den Hasen und seine Begleitung, die in einem Korb Schokoeier an alle verteilte. Als Andenken konnten sie ihr Polaroid Foto sogar mit nach Hause nehmen. "Die Kinder sind absolut glücklich", ergänzte Mayer.

14 Bilder Buntes Ostertreiben am Marktsonntag Foto: Johanna Schnitzhofer

Und die Freude ist nicht von kurzer Dauer. Beim Stand der SPD konnten die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und eigene Osterhasen basteln. Und auch das Kinderschminken einen Stand weiter kam gut bei den jungen Osterfans an. "Natürlich lassen sich Viele dann auch gleich als Hasen schminken", erzählte Mayer lachend.

Dass jedes Geschäft und jeder Stand seinen Teil zum Oster-Markt beigetragen hat, war auf den ersten Blick zu erkennen: Die Bäckerei Schwab verkaufte ihren Rübli-Kuchen, die Fenster der Altstadtcafés machten mit einer großen Auswahl an Schokohasen Lust auf Schlemmen und der Stand "Creativ und Filz Design" präsentierte unter anderem ihre in Handarbeit hergestellten Osterhasen. "Wir machen alles selber, dadurch unterscheiden wir uns wahrscheinlich auch von vielen Ständen", erklärte Uwe Nestler. Mit dem Stand sind er und seine Frau schon viele Jahre auf dem Markt in Friedberg. Dieses Jahr zeigten sie eine Auswahl ihres Ostersortiments.

Der Judikamarkt lädt nicht nur Friedberger zum Bummeln ein

In der ganzen Ludwigstraße waren bunte Frühblüher und hölzerne Osterdekoration verteilt. Das Highlight bildete die Blumenecke, die ihr Sortiment nach draußen verlagerte und Farbe in das Ostertreiben brachte.

"Ich bin ziemlich spontan hier, suche aber etwas ganz bestimmtes: Eine kleine Aufmerksamkeit zu Ostern", erzählte Maria Holz aus Haunstetten. Die 70-Jährige besucht regelmäßig die Marktsonntage in Friedberg. "Heute ist es besonders toll, gerade wenn das Wetter langsam wieder schöner wird."

Über die hohe Besucherzahl freute sich Renate Mayer. "Dieses Jahr läuft es wirklich sehr gut. Das schöne ist, dass nicht nur Friedberger auf den Markt kommen. Das ist natürlich auch tolles Marketing, um Friedberg attraktiver zu machen", erklärte sie.