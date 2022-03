Friedberg

18:00 Uhr

Für den neuen Friedberger Polizeichef ist es der "Traumjob"

Plus Karl Schreiner hat am Landeskriminalamt gearbeitet. Dort erstellte er Einsatzpläne für den Papstbesuch oder den G7-Gipfel. Was ihn an der Arbeit in Friedberg reizt.

Von Ute Krogull

Polizist war sein Traumberuf - und ist es bis heute geblieben, obwohl sich die Polizeiarbeit seit der Ausbildung von Karl Schreiner Ende der 1980er-Jahre stark verändert hat. Und jetzt hat der 55-Jährige als Leiter der Polizeiinspektion Friedberg auch seine Traumstelle gefunden. Jahrelang arbeitete er beim Landeskriminalamt in München, war dort für Einsatzplanung und Durchführung von Großveranstaltungen zuständig: Papstbesuch und Fußball-WM, G7-Gipfel und Sicherheitskonferenz. Nun also Friedberg. Warum? Es ist die Nähe zu den Menschen, die ihn reizt.

