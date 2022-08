Friedberg

Für Normalverdiener ist Friedberg zu teuer

Am Weilerweg in Ottmaring könnten anstelle des abbruchreifen Hauses zwei neue städtische Wohnblocks entstehen. Doch CSU und FDP im Friedberger Stadtrat drängen auf weitere Maßnahmen, um Wohnraum für einkommensschwächere Personen zu schaffen.

Plus Die Stadt will am Weilerweg in Ottmaring bezahlbaren Wohnraum schaffen. CSU und FDP fordern, einkommensschwächere und wenig begüterte Personen bei der Baulandausweisung stärker in den Fokus zu rücken.

Von Thomas Goßner

Am Weilerweg in Ottmaring sollen neue städtische Wohnungen entstehen. Diesen Grundsatzbeschluss hat der Friedberger Stadtrat bereits vor zwölf Jahren gefasst und dazu inzwischen auch einen Bebauungsplan verabschiedet. Jetzt will die Stadt endlich konkret in das Projekt einsteigen, denn der Druck auf dem Immobilienmarkt ist mittlerweile so groß, dass die CSU/FDP-Stadtratsfraktion Alarm schlägt. "Für Menschen mit geringem Einkommen und wenig begüterte Personen erscheint der Erwerb von Wohneigentum nahezu unmöglich", heißt es in einem Diskussionspapier, das darum neue Wege bei der Wohnraumbeschaffung vorschlägt.

