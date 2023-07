Friedberg

06:00 Uhr

Fürs Passbild ins Fotostudio oder ins Bürgerbüro?

Plus Die Stadtverwaltung will den Friedbergerinnen und Friedbergern einen neuen Service anbieten. Warum der zuständige Ausschuss die Entscheidung vertagt hat.

Von Thomas Goßner Artikel anhören Shape

Im Bürgerbüro schnell und ohne großen Aufwand das Bild für Personalausweis oder Reisepass aufnehmen - in einigen Städten funktioniert das seit geraumer Zeit. Die Friedbergerinnen und Friedberger werden auf diesen Service jedoch noch warten müssen. Nach ebenso ausführlicher wie kontroverser Debatte vertagte der für Organisationsfragen zuständige Ausschuss des Stadtrats die Entscheidung.

Ab dem 1. Mai 2025 dürfen Passbilder nur noch digital erstellt und an die Meldebehörden übermittelt werden. Das gilt auch für private Dienstleister wie Fotostudios. Außerdem bietet die Bundesdruckerei Selbstbedienungsterminals an, wie sie bereits jetzt in den Bürgerbüros verschiedener Städte, darunter Augsburg, zur Verfügung stehen. Nach Angaben der Stadtverwaltung fragen viele Bürger mittlerweile nach, warum es in Friedberg keine solchen Automaten gibt.

