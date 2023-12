Akute Gefahr von Dachlawinen: Eröffnung des Friedberger Advents verschoben

Lawinen aus Schnee und Eis vom Dach der Stadtpfarrkirche sind eine Gefahr für Stände und Besucher. Daher öffnet der Friedberger Advent Mittwoch statt Dienstag.

Wegen der Gefahr von Lawinen aus Schnee und Eis, die vom Dach der Stadtpfarrkirche St. Jakob herunterbrechen, musste die für Dienstag, 5. Dezember, vorgesehene Eröffnung des Friedberger Advents um einen Tag verschoben werden. Eine Lawine vom Kirchturm, die durch das Tauwetter entstand, hatte bereits einen der Stände erheblich beschädigt, auch weitere haben gelitten.

Die Stände des Friedberger Advents bleiben vorerst geschlossen. Foto: Bill Titze

Bis gegen 14.30 beratschlagte eine Runde aus den Bürgern für Friedberg, die den Markt organisieren, Stadtpfarrei, Stadtverwaltung, Bauhof und Feuerwehr. Mit einer Drohne hatte die Feuerwehr zuvor die Dachlandschaft der Kirche unter die Lupe genommen. Ergebnis: "Das Risiko ist einfach zu groß, wenn die Massen sich sammeln", wie Mitorganisator Gerd Horseling sagte.

Friedberger Advent geht das erste Mal in seiner Geschichte verspätet los

Feuerwehr und Bauhof werden am Mittwochmorgen die Dächer im Marktbereich soweit wie möglich von Schnee und Eis befreien. Der Markt soll dann am Mittwoch, 6. Dezember, um 16 Uhr seine Pforten öffnen. Die Eröffnungsfeier ist um 18 Uhr. Die Entscheidung sei schweren Herzens getroffen worden, so Martha Reißner von den Bürgern für Friedberg. Sie sei einmalig in der 30-jährigen Geschichte des Marktes. Man bitte in Verantwortung für alle um Verständnis. In den vergangenen Tagen hatte der Bauhof die Gassen unter Hochdruck vom Schnee freigeräumt, damit der Markt stattfinden kann.