Das Gelände der alten Vinzenz-Pallotti-Schule wird zum Baugebiet

Plus An der Wiffertshauser Straße soll Wohnraum für bis zu 300 Menschen entstehen. Zuvor sind aber umfangreiche Planungen nötig.

Nach dem Umzug der Vinzenz-Pallotti-Schule an den Volksfestplatz ist jetzt der Weg frei für eine neue Nutzung des alten Schulgeländes an der Wiffertshauser Straße. Der Friedberger Stadtrat fasste nun den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan und legte die Rahmenbedingungen fest.