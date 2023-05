Friedberg

vor 18 Min.

Großer Andrang beim Marktsonntag in Friedberg

Plus Zahlreiche Besucherinnen und Besucher strömen am Marktsonntag in die Friedberger Innenstadt. Das Motto „Ehrenamt und Blaulicht“ kommt bei Groß und Klein gut an.

Von David Honold Artikel anhören Shape

In einem Feuerwehrauto oder in einem Rettungswagen sitzen – dieser Wunsch von so manchem Kind konnte am Sonntag auf dem Marienplatz verwirklicht werden. Bei den zahlreichen Präsentationsständen informieren die „Blaulichter“ von Polizei bis Technisches Hilfswerk (THW) über ihre Arbeit und wollen so auch mehr Bewusstsein für ihre wichtigen Aufgaben in der Bevölkerung schaffen.

17 Bilder Marktsonntag in Friedberg kommt gut an Foto: David Honold

Das Technische Hilfswerk ist mit mehreren Fahrzeugen auf dem Marienplatz vertreten und zeigt den Besucherinnen und Besuchern, welche technischen Hilfsmittel im Zivil- und Katastrophenschutz zum Einsatz kommen. So konnten Kinder das Benutzen von Werkzeugen spielerisch erlernen und der richtige Umgang mit Seilen und Knoten wurde vermittelt. Thomas Schmid, der Beauftragte für die Öffentlichkeitsarbeit des THW, wirbt am Informationsstand auch für mehr Sichtbarkeit der Arbeit des Technischen Hilfswerks, die oft eher im Hintergrund abläuft - zum Beispiel bei größeren Unfällen auf Autobahnen. Aber auch bei Naturkatastrophen wie 2021 im Ahrtal ist das THW im Dauereinsatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen