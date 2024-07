Grünes Neubaugebiet mit Hochgaragen bei Herrgottsruh: Nachbarn äußern Bedenken

Es ist ein Neubaugebiet, wie es nur noch wenige gibt: 23.000 Quadratmeter, nah am Friedberger Stadtzentrum, doch eingebettet in ein ruhiges Wohngebiet. Für das Areal der früheren Vinzenz-Pallotti-Schule liegt nach dem Architektenwettbewerb nun ein Rahmenplan vor. Aus der Nachbarschaft gingen derweil Schreiben bei der Stadt ein, in denen Sorgen wegen der Quartiersgaragen geäußert werden.

