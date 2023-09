Friedberg-Harthausen

17:43 Uhr

AfD-Politiker Björn Höcke tritt in Harthausen auf – Protest formiert sich

Plus Der Rechtsaußenpolitiker Björn Höcke absolviert am Samstag, 30. September, einen Wahlkampfauftritt im Harthauser Hof. Eine Gegenaktion ist in Planung.

Vor fünf Jahren sorgte ein Höcke-Auftritt für großes Aufsehen in Kissing. Nun kommt der thüringische Landesvorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD) nach Friedberg. Wie der Harthauser Hof auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, wird Björn Höcke dort einen Wahlkampfauftritt absolvieren. Die Grünen in Friedberg reagieren mit deutlichen Worten auf die Nachricht – und wollen handeln.

Viele Menschen waren 2018 nach Kissing gekommen, als Höcke auftrat. Wie stark der Mann polarisiert, war im damaligen Landtagswahlkampf nicht zu überhören. Lautstark waren die etwa 150 Gegendemonstranten, unter anderem die Antifa. Nicht minder gut zu hören waren die knapp 200 Unterstützer, die Höcke zujubelten. Damals hatte es eine eigene Gegenveranstaltung, organisiert von den Jusos, gegeben, die unter dem Motto "Vielfalt ist stärker" stattfand. Auch dieses Mal könnte es wieder zu verbalen Auseinandersetzungen kommen.

