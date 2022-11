Haus in Stätzling gerät bei Dacharbeiten in Brand

In Stätzling entzündet sich Dämmmaterial in einem Wohnhaus. Ein Bauarbeiter bemerkt, wie Rauch aus dem Dach dringt, sodass Schlimmeres verhindert werden kann.

Einem Bauarbeiter fiel am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in Stätzling auf, dass Rauch aus dem gegenüberliegenden Dach eines Wohnhauses in der Flurstraße drängte. Als die Polizeibeamten ankamen, beobachteten sie eine starke Rauchentwicklung aus dem betroffenen Hausdach.

Laut Polizei ergaben die Ermittlungen, dass an dem Wohnhaus am Vormittag Dachpappe verschweißt wurde. Dabei entzündete sich das Dämmmaterial hinter der Holzfassade und schwelte. Es wurde verhindert, dass der Brand auf andere Gebäudeteile übergeht. Das Feuer verursachte einen Sachschaden von etwa 5000 Euro. (AZ)