Heimatforscher Ingo Aigner verunglückt tödlich beim Wandern

Plus Der Unfall in den französischen Bergen reißt den 80-Jährigen mitten aus dem Leben. Er veröffentlichte viele Werke über Friedberg, darunter das "Häuserbuch".

Nach einem tragischen Unglücksfall in den französischen Bergen starb der Friedberger Heimatforscher Ingo Aigner. Er war dort mit seiner Ehefrau beim Wandern unterwegs.