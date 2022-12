Friedberg

vor 44 Min.

Heitere Stimmung und neue Gesichter auf dem Friedberger Advent

Plus Mit trübem Wetter, aber guter Laune gibt es endlich wieder den Friedberger Advent. Fieranten und Besucher erzählen, was sie an dem Markt begeistert.

Von Bianca Dimarsico Artikel anhören Shape

Schon vor dem offiziellen Start um 16 Uhr schlendern Paare, Eltern mit ihren Kindern und neugierige Einzelgänger über den Christkindlmarkt. Zum ersten Mal wieder seit zwei Jahren. Trotz so langer Pause ist die Stimmung auf dem Gelände unbeschwert und freudig, sei es hinter oder vor den Tresen der Stände. Während einige schon seit Jahrzehnten zum Advent nach Friedberg kommen, sind andere zum ersten Mal da.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen