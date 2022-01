Im Friedberger Adventshaus klingelt die Kasse

Auch weitere Aktionen brachten beim Karitativen Christkindlmarkt in Friedberg Geld für arme Menschen ein.

Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie verlagerten viele Gruppen und Institutionen den von Ulrike Sasse-Feile und Thomas Treffler organisierten Karitativen Christkindlmarkt in das Friedberger Adventshaus. Die Räume an der Bauernbräustraße, die von Eigentümerin Sandra Theilacker kostenlos zur Verfügung stellt worden waren, lockten viele Besucher an. Zusammen mit weiteren Aktionen flossen knapp 30.000 Euro an Spendenbeträgen für karitative Zwecke in die Kasse für hilfsbedürftige Menschen.

Friedberger lassen sich viele Aktionen einfallen

Rund um diese karitative Aktion in der Friedberger Adventszeit sammelten Veronika und Thomas Günther in ihrem Weihnachthaus 950 Euro an Spenden für eine gemeinnützige Einrichtung. Birigtt Nässl und Familie Weiberg steuerten mit ihren genähten Augensäckchen für Yoga einen Betrag von 435 Euro bei. Petra Gerber und Stadtpfarrer Steffen Brühl brachten sich mit der Aktion Weihnachten im Schuhkarton ein. Martha Reißner, Stefan Fuß und Thomas Schäffler verkauften auf dem Wochenmarkt Bratwürste von Körners Hofladen mit Goldknöpfle-Semmeln von Rainer Scharold und alkoholfreien Punsch der Dasinger Weinkellerei Jürgen Kunzmann und nahmen zusammen mit dem Inhalt der 35 Sammeldosen 4773 Euro an Spendengeldern ein. (AZ)