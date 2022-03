Friedberg

In diesem Friedberger Gebäude wird die Geschichte der Pallottiner sichtbar

Plus Die Pallottiner haben eine lange, teils abenteuerliche Vergangenheit. Nun weihen sie in Friedberg ihr Provinzarchiv ein. Der Bau ist aber auch zukunftsorientiert.

Von Andreas Alt

Die Pallottiner betreuen in Friedberg unter anderem die Stadtpfarrei St. Jakob und die Wallfahrtskirche Herrgottsruh. Die Gemeinschaft hat aber auch seit 2007 hier ihre Zentrale. Und wo die Zentrale ist, soll auch das Pallottiner-Archiv angesiedelt sein, befand man. So wurde jetzt der 2,3 Millionen Euro teure Archivbau in der Vinzenz-Pallotti-Straße eingeweiht. Die Archivalien werden in nächster Zeit aus Limburg hier eintreffen.

